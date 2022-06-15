читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС не получают техническую поддержку по использованию противотанковых комплексов Javelin, из-за чего не могут эффективно использовать эти боевые системы. Об этом американскому изданию Washington Post рассказал инструктор Марк Хейворд.

Он пояснил, что инструкции к «Джавелином» переводились на украинский и русский языки через Google Translate, однако сейчас такой возможности у боевиков ВСУ нет. И колл-центры на многочисленные запросы не отвечают.

Кроме того, поставка «Джавелинов» на Украину не включала в себя программное обеспечение, которое применяется в США для обучения военнослужащих использованию противотанковых комплексов.

Напомним, что ранее неоднократно сообщалось о низкой эффективности американских ПТРК на Украине, из-за чего боевики часто бросают это вооружение на позициях при отступлении.

Вам может понравиться

РСЗО «Отважных» ВС РФ организовали для боевиков ВСУ на Славянском направлении огненный дождь

ВС РФ уже под Славянском и готовятся к штурму этой последней украинской крепости. Портал «Русская весна» рассказал об «огненном дожде», который группировка войск «Отважные» устроила для противника на этом направлении,

Советник главы МВД Украины: Существует угроза потери контроля ВСУ над Славянском

Украинские военные попали в «сложное положение» в районе Славянска на Донбассе и вполне могут потерять контроль и над этим городом, заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. Он пояснил, что

Глава Минобороны Украины Резников обвинил Запад в потере интереса к проблемам Киева

В интервью журналистам британского издания The Economist глава Минобороны Украины Алексей Резников высказал недовольство недостаточным внимание Запада к Киеву. Он заявил, что вооружение, обещанное США и НАТО, отправляется слишком уж
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |