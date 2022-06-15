Украинские ВС не получают техническую поддержку по использованию противотанковых комплексов Javelin, из-за чего не могут эффективно использовать эти боевые системы. Об этом американскому изданию Washington Post рассказал инструктор Марк Хейворд.

Он пояснил, что инструкции к «Джавелином» переводились на украинский и русский языки через Google Translate, однако сейчас такой возможности у боевиков ВСУ нет. И колл-центры на многочисленные запросы не отвечают.

Кроме того, поставка «Джавелинов» на Украину не включала в себя программное обеспечение, которое применяется в США для обучения военнослужащих использованию противотанковых комплексов.

Напомним, что ранее неоднократно сообщалось о низкой эффективности американских ПТРК на Украине, из-за чего боевики часто бросают это вооружение на позициях при отступлении.