Снайперы ВС России, которые принимают участие в спецоперации на Украине, немного изменили под себя классическую тактику боевой работы. Вместо обычных снайперских пар на охоту теперь выходят целые группы стрелков.

«Мы на данный момент работаем не по классике, а одним большим расчетом, одной группой. Другими словами, здесь у нас есть группа: тяжелые «ока», два средних ствола и человек, который обеспечивает прикрытие – он с обычным автоматом и работает как наблюдатель. Он нас корректирует, или мы сами можем корректировать», – рассказал телеграм-каналу WarGonzo один из снайперов.

Он пояснил, что изначально бойцы действовали в парах, как рекомендует классическая тактика. Однако приобретенный в ходе спецоперации опыт позволил ее изменить, так как для большой группы открывается больше возможностей для стрельбы, причем во всех направлениях.