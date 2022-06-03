читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Снайперы ВС России, которые принимают участие в спецоперации на Украине, немного изменили под себя классическую тактику боевой работы. Вместо обычных снайперских пар на охоту теперь выходят целые группы стрелков.

«Мы на данный момент работаем не по классике, а одним большим расчетом, одной группой. Другими словами, здесь у нас есть группа: тяжелые «ока», два средних ствола и человек, который обеспечивает прикрытие – он с обычным автоматом и работает как наблюдатель. Он нас корректирует, или мы сами можем корректировать», – рассказал телеграм-каналу WarGonzo один из снайперов.

Он пояснил, что изначально бойцы действовали в парах, как рекомендует классическая тактика. Однако приобретенный в ходе спецоперации опыт позволил ее изменить, так как для большой группы открывается больше возможностей для стрельбы, причем во всех направлениях.

Вам может понравиться

Генерал Картаполов: Вашингтон превратит европейцев в новое пушечное мясо после украинцев

Соединенные Штаты уже превратили Европу в колонию, а теперь планируют сделать из нее и новое пушечное мясо, уверен генерал-полковник Андрей Картаполов. Он рассказал, что Европа делает вид, что не является

МИД Хорватии сообщил о ранении наемника на Украине и вывозе его домой для лечения

МИД Хорватии подтвердил появившуюся в СМИ информацию о наемнике из этой страны, получившем ранение на Украине. Сообщается, что боевик воевал на стороне ВСУ. Заявление МИД Хорватии процитировал местный национальный телеканал

Бывший командир херсонской теробороны решил получить российское гражданство

Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о своем желании получить гражданство России. Подробности сообщает РИА Новости. Он рассказал, что очень разочарован в командовании. Его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |