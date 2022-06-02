читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении российского спецназа «Ахмат» оказался миномет китайского производства Type 63, который был получен в качестве трофея в боях за Северодонецк. Телеграм-канал WarGonzo заметил, что этот вид вооружения бы разработан еще в 1963 году.

«Ну, вот, сгодилось на Украине спустя почти 60 лет. По какому “шёлковому пути” оно пришло — неизвестно», – написал автор сообщения.

Сообщается, что Китай, который в основном копирует чужие технологии, разработал миномет Type 63 на основе американского аналога M2. Сейчас это оружие калибра 60 миллиметров будет использоваться против националистов в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

Стоит упомянуть, что официальной информации от Минобороны о раритетном миномете китайского производства пока не поступало.

Вам может понравиться

Леонков: Сколько ВСУ платят за то, что спецоперация на Украине идет “слишком медленно”

Красивая информационная картинка, которую ежедневно рисует Киев, обходится Украине невероятно дорого. Чем дольше длится конфликт, тем большую цену за это платят украинские ВС, сообщил в интервью изданию «Украина.ру» военный эксперт

Власти Кубы отменили обязательное ношение масок

Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания стало рекомендательным для большинства мест на Кубе. Соответствующее распоряжение выпустило правительство острова – сообщает ТАСС. Новые правила вступают в силу с 31 мая. Медицинские

Военкор Поддубный: ВС РФ накрыли крылатыми ракетами канал поставки западного оружия на Украину

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о взрывах в городе Стрый Львовской области. Он отметил, что именно в этом населенном пункте находится Бескидский железнодорожный тоннель, через которых на Украину поступало оружие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |