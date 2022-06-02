В распоряжении российского спецназа «Ахмат» оказался миномет китайского производства Type 63, который был получен в качестве трофея в боях за Северодонецк. Телеграм-канал WarGonzo заметил, что этот вид вооружения бы разработан еще в 1963 году.

«Ну, вот, сгодилось на Украине спустя почти 60 лет. По какому “шёлковому пути” оно пришло — неизвестно», – написал автор сообщения.

Сообщается, что Китай, который в основном копирует чужие технологии, разработал миномет Type 63 на основе американского аналога M2. Сейчас это оружие калибра 60 миллиметров будет использоваться против националистов в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

Стоит упомянуть, что официальной информации от Минобороны о раритетном миномете китайского производства пока не поступало.