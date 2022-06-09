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Северодонецк и Лисичанск совсем скоро окажется под контролем российских ВС, несмотря на отчаянное сопротивление украинских боевиков. Потеря этих важнейших городов ЛНР ударит по боевому духу ВСУ еще сильнее, чем поражение в Мариуполе, уверен военный эксперт Владимир Ераносян.

Напомним, что президент Украины Зеленский приказывает военным стоять до конца в Северодонецке. Фактически, он поставил на эту карту все, поэтому поражение негативно повлияет на состояние и без того деморализованной армии.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт отметил, что наиболее адекватная часть представителей ВСУ давно все понимают и не упускают возможности сдаться в плен. Особенно в том случае, если попадают под раздачу – в этом случае адекватность начинает стремительно расти в геометрической прогрессии.

По словам Ераносяна, установление контроля над Северодонецком и Лисичанском – это неизбежность, с которой Киеву придется смириться. После завершения боев в этих городах ЛНР окажется полностью освобождена, а ВС РФ получат дополнительные силы для атаки на Краматорск и Славянск.

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