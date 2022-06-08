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Портал «Русская весна» разместил видео взрыва моста через реку Северский Донец у Святогорской лавры. Сообщается, что сооружение подорвали отступающие подразделения ВСУ.

Ранее сообщалось, что боевики из заградительных отрядов специальной взорвали мост, чтобы на дать подразделениям ВСУ отступить, вынудить их продолжать отчаянное, но совершенно бессмысленное сопротивление.

В результате украинские войска все равно не смогли должно продержаться. Около 80 военнослужащих пустились в бегство вплавь через реку Северский Донец, некоторые из них утонули. Российские военные не стали открывать огонь по убегающему противнику.

Видеозапись, опубликованная порталом, была сделана с беспилотного аппарата, принадлежащего российской группировке «Отважные».

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