Указ президента Украины, который узаконивает отправку подразделений территориальной обороны на фронт – это признание успехов российских войск, участвующих в специальной военной операции, сообщило издание «Взгляд».

Авторы напоминают о видеообращениях с жалобами представителей теробороны, которые недовольны отправкой в зону боевых действий. Записываясь в ТРО, они совершенно на такое не рассчитывали, а намеревались отсидеться в тылу, проверяя документы на блокпостах. Но президентский указ эти планы разрушил.

Военные эксперты Виктор Баранец и Александр Перенджиев сошлись во мнении, что у президента Украины Зеленского больше не осталось боеспособных войсковых подразделений. Именно поэтому он принял решение бросить в бой полугражданскую структуру, бойцы которой даже оружием никогда не пользовались. В дальнейшем командование ВСУ может объявить тотальную мобилизацию, превращая в пушечное мясо всех подряд.