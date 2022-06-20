читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС РФ имеют все необходимое, чтобы справиться с любым противником и решить любые боевые задачи. Те же, кто заявляет о необходимости «победить Россию», просто не знает ее истории, заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

Так он прокомментировал высказывание нового главнокомандующего Королевских сил Великобритании Патрика Сандерса о необходимости создать такую армию, которая сможет «победить Россию».

«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – цитирует Героя Россия Красова издание “Взгляд”.

Красов посоветовал Сандерсу почитать мемуары российских полководцев и изучить историю, чтобы понять, что Британия никогда не сумеет превзойти военную мощь России. Которая состоит не только из экономических аспектов, вооружения и боеприпасов, но еще и из поддержки населения и боевого духа военнослужащих.

Вам может понравиться

Ветеран армии США выложил в Сеть “отрезвляющий рассказ” наемника о боях в ЛНР

«Дружественный огонь» – весьма распространенное явление в украинской армии, которая никак не может наладить координацию между разными родами войск, сообщил американский журналист и ветеран войны в Ираке Сет Харп. В

Княгиня Монако Шарлен запретила супругу прикасаться к ней

Княгиня Монако Шарлен во время светских мероприятий старается держаться подальше от своего супруга Альбера II. Кроме того, она запретила возлюбленному вообще прикасаться к ней. Поклонники пары после каждого ее совместного

Кедми: Исход войны с США решится в первые 45 минут

Исход гипотетической войны между Россией и Соединенными Штатами будет предрешен буквально за 45 минут. Американские стратегические ракеты долетят до РФ примерно за полчаса, российские обрушаться на территорию противника еще быстрее.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |