ВС РФ имеют все необходимое, чтобы справиться с любым противником и решить любые боевые задачи. Те же, кто заявляет о необходимости «победить Россию», просто не знает ее истории, заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

Так он прокомментировал высказывание нового главнокомандующего Королевских сил Великобритании Патрика Сандерса о необходимости создать такую армию, которая сможет «победить Россию».

«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – цитирует Героя Россия Красова издание “Взгляд”.

Красов посоветовал Сандерсу почитать мемуары российских полководцев и изучить историю, чтобы понять, что Британия никогда не сумеет превзойти военную мощь России. Которая состоит не только из экономических аспектов, вооружения и боеприпасов, но еще и из поддержки населения и боевого духа военнослужащих.