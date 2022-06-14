Официальный Киев называет главной причиной своих неудач на фронте отсутствие достаточного количества дальнобойной артиллерии. Советник ОП Михаил Подоляк заявляет, что 1000 гаубиц помогут добиться перелома в боевых действиях, однако он и сам отлично понимает, что столько установок Украине никто не даст.

Сейчас основным оружием ВСУ являются 155-миллиметровые «три семерки» американского производства, которые применяются для ударов по мирным городам Донбасса. Для этой же цели используются и польские «Крабы» – самоходные артиллерийские установки. Но боеприпасы для них постепенно заканчиваются, а новых поставок пока не видать, передает издание “Взгляд”.

«Российская армия сильнее. У них много артиллерии и боеприпасов. У нас на складах закончились боеприпасы, поэтому помощь Европы и Америки очень важна», – охарактеризовал сложившуюся ситуацию губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что «Крабы» и M777 вполне способны подавить российские 2С3 «Акация», так как последние несколько проигрывают по дальности. Однако возможно это лишь при большом количестве артиллерийского вооружения, которого у ВСУ нет.