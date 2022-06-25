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Российские ВС получили в качестве трофеев французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, что официально подтвердили даже в Париже. В настоящий момент гаубицы находятся в распоряжении концерна «Уралвагонзавод», инженеры которого разбирают их до последнего винтика.

Издание «ВЗГЛЯД» привело мнению военных экспертов о том, какие именно технологии конструкторы могут получить, внимательно изучив французские гаубицы.

Так, историк Юрий Кнутов уверен, что интерес для российских конструкторов представляет цифровой блок гаубицы, позволяющий осуществлять управление огнем с помощью сенсорного дисплея. Таких экранов на орудии два – один в кабине, а второй – рядом с казенной частью САУ. Координаты целей можно вводить с любого из них либо сразу с обоих.

Кроме того, в «Цезарях» применяются новейшие боеприпасы, позволяющие на ходу изменять размер зарядов и тем самым регулировать дальность в зависимости от конкретной обстановки на поле боя.

Еще один военный эксперт Сергей Хатылев считает, что для российских инженеров представляет интерес исполнение отдельных узлов и механизмов гаубицы, а также те модули, которые либо отсутствуют на российских аналогах, либо выполнены совсем по-иному.

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