Военнослужащие союзных сил уже третью неделю проводят зачистку территории «Азовстали». Площадь этого промышленного комплекса составляет 12 гектаров, поэтому тщательно исследовать каждый его уголок быстрее просто не получается, передает РИА Новости.

Один из офицеров Народной милиции ДНР рассказал, что боевики ВСУ перед выходом из бункеров «Азовстали» старались уничтожить буквально все, чтобы ничего не досталось российским войскам. Они привели в негодность смартфоны и ноутбуки, разбили тепловизоры и коллиматорные прицелы, повредили шлемы и бронежилеты.

По словам офицеров, целого осталось очень мало. Ему лично удалось обнаружить хорошую гитару, а также пулемет Дегтярева, хорошо сохранившийся, несмотря на свой преклонный возраст.

Кроме того, в некоторых бункерах сохранились гранаты в ящиках, выстрелы от гранатометов РПГ-7, некоторые другие боеприпасы. У боевиков, вопреки их собственным заявлениям, не было никаких проблем с едой. На комбинате осталось много банок с тушонкой и сухих пайков. Также много упаковок с минералкой, которые даже не вскрывались.

Журналистам, которые посещают бункеры «Азовстали», рекомендуют вести себя крайне осторожно и не наступать на валяющуюся повсюду одежду. Там вполне могут находиться опасные «сюрпризы», способные спровоцировать взрыв.