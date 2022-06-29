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Портал Avia.Pro опубликовал видео удара по военному объекту на Украине ракетой Х-22, выпущенной с бомбардировщика Ту-22М3. Автор отмечают, что боезаряд угодил точно в цель.

На кадрах записи запечатлен подлет ракеты к цели, а также сам момент взрыва, в результате которого образовался 15-метровый огненный купол. На месте удара появилась большая воронка, возникшая в результате детонации боезаряда, ударившего по цели на скорости в 4 числа Маха.

Напомним, что ракеты Х-22 изначально предназначались для ударов по морским целям. Они разрабатывались около 50 лет назад, но и сейчас вполне могут уничтожить американский авианосец или целую эскадру кораблей поменьше. Как показывает видео, они способны успешно уничтожать и наземные цели.

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