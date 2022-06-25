За последние два дня произошло два инцидента с ракетами зенитно-ракетных комплексов «Бук», принадлежащих украинской армии. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что подобные ситуации указывают на моральное устаревание ЗРК.

В Сети появилось видео, на котором ракета, выпущенная по воздушной цели, внезапно уходит в вертикальный штопор и падает обратно на позиции ВСУ. Боевики украинских войск отделались легким испугом, так как боезаряд не сдетонировал при падении.

Во втором эпизоде точно такая же ракета, уже отправившаяся было к цели, неожиданно изменила курс и ударила по своим же позициям. В этом случае зенитно-ракетный комплекс «Бук» был уничтожен, сообщений о разрушениях, погибших или пострадавших военнослужащих не поступало.