Киев рассчитывал, что эшелонированная оборона на Донбассе позволит ему сдержать российскую армию, однако сильно просчитался. ВС РФ отказались от лобовых атак и активно задействовали артиллерию и авиацию, чтобы перемалывать боевиков ВСУ издалека, рассказал портал «Военное обозрение».

На побережьях Азовского и Черного морей Киев также усиленно готовился к сопротивлению. Для этого боевики заминировали прибрежные территории и пляжи, наставив там огромные ряды мин. Однако и эта тактика ВСУ с треском провалилась.

Командование ВС РФ отлично знало о минировании побережья и поэтому не стало рисковать и проводить масштабную высадку десанта. Поэтому в Мариуполе, Одессе и Николаеве от украинских мин страдают исключительно мирные жители. ВСУ же несут огромные потери, армия деморализована, а боевой дух на высоком уровне остался лишь у самых «упоротых» националистов.