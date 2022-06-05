читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С первых дней спецоперации ВС РФ украинских боевиков неоднократно выручали беспилотные аппараты, которые использовались для разведывательных целей и корректировки огня. Однако сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, сообщил портал «Военное обозрение».

Он приводит публикацию издания Pucará Defensa, которое рассказало о многочисленных жалобах украинских военных на российские средства радиоэлектронной борьбы. Из-за них беспилотники стали совершенно бесполезными, так как воздействие РЭБ выводит их из строя либо просто блокируют деятельность БПЛА.

Падение эффективности дронов до нуля вынуждает украинских боевиков в основном прятаться в окопах. Теперь они не могут устраивать засады для подразделений ВС РФ, а также обнаруживать скрытые позиции и отслеживать перемещение российских войск.

Вам может понравиться

РБК назвал самых богатых губернаторов России в 2021 году

Сразу в 14 раз сократился доход главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Если сравнивать доходы главы региона за прошлый и 2020 годы. С 381 миллиона рублей доходы президента Чечни уменьшились до

Российские ударные вертолеты замечены в зоне военной операции Турции на севере Сирии

В 30-километровой зоне в северной части Сирии, где Турция намерена провести военную операцию, замечено сразу шесть вертолетов ВКС РФ. Цель появления винтокрылых машин в районе, в котором в любой момент

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского после очередного заявления о России

Президент Украины Зеленский очередным заявлением о победе ВСУ над российской армией рассмешил и одновременно разозлил западных пользователей социальной сети «Твиттер». В комментариях они назвали его марионеткой, которая в истории останется
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |