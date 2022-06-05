С первых дней спецоперации ВС РФ украинских боевиков неоднократно выручали беспилотные аппараты, которые использовались для разведывательных целей и корректировки огня. Однако сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, сообщил портал «Военное обозрение».

Он приводит публикацию издания Pucará Defensa, которое рассказало о многочисленных жалобах украинских военных на российские средства радиоэлектронной борьбы. Из-за них беспилотники стали совершенно бесполезными, так как воздействие РЭБ выводит их из строя либо просто блокируют деятельность БПЛА.

Падение эффективности дронов до нуля вынуждает украинских боевиков в основном прятаться в окопах. Теперь они не могут устраивать засады для подразделений ВС РФ, а также обнаруживать скрытые позиции и отслеживать перемещение российских войск.