Украинские ВС продолжают обстреливать мирные города Донбасса, целясь в жилые кварталы. На этот раз под удар попал Стаханов на территории ЛНР, по которому Киев выпустил тактическую ракету «Точка-У», рассказало издание Gazeta.ru со ссылкой на СЦКК.

Удар был нанесен в шесть часов утра по Московскому времени. Боевики ВСУ выпустили ракету из района населенного пункта Дружковка. Подробной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В ДНР националистические силы ВСУ продолжили обстрел населенного пункта Горловка. Представительство республики в СЦКК сообщило, что удар наносился 8 артиллерийскими снарядами калибра 122 миллиметра. О жертвах и разрушениях тоже пока ничего неизвестно.

Напомним, что Киев несет огромные потери, поэтому старается избежать прямых столкновений с российскими военными и обстреливает мирное население Донбасса.