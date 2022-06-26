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Украинские ВС продолжают обстреливать мирные города Донбасса, целясь в жилые кварталы. На этот раз под удар попал Стаханов на территории ЛНР, по которому Киев выпустил тактическую ракету «Точка-У», рассказало издание Gazeta.ru со ссылкой на СЦКК.

Удар был нанесен в шесть часов утра по Московскому времени. Боевики ВСУ выпустили ракету из района населенного пункта Дружковка. Подробной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В ДНР националистические силы ВСУ продолжили обстрел населенного пункта Горловка. Представительство республики в СЦКК сообщило, что удар наносился 8 артиллерийскими снарядами калибра 122 миллиметра. О жертвах и разрушениях тоже пока ничего неизвестно.

Напомним, что Киев несет огромные потери, поэтому старается избежать прямых столкновений с российскими военными и обстреливает мирное население Донбасса.

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