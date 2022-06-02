Украинские эксперты с нетерпением дожидаются, когда Соединенные Штаты отправят в Киев боевые системы MLRS и HIMARS, уже рассуждая о том, для поражения каких целей будут использоваться эти РСЗО.

По мнению аналитиков, наиболее верным подходом станут атаки по тыловым целям, среди которых ключевое место занимает транспортная инфраструктура. ВС РФ и Народная милиция ДНР и ЛНР стали чаше использовать железную дорогу для снабжения войск, поэтому планируется нанесение ударов по крупным железнодорожным узлам, цитирует экспертов портал «Военное дело».

Также сообщается о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет ATACAMS, однако Соединенные Штаты вряд ли рискнут поставлять подобное вооружение, чтобы не навлекать на себя опасность прямого противостояния с РФ.