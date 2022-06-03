В районе Лисичанска боевики ВСУ накрыли дружественным огнем свои же подразделения, после чего между ними завязалась перестрелка, сообщил портал «Военное обозрение». Произошло это из-за неспособности координировать действия нескольких вооруженных формирований.

Инцидент произошел в районе села Боброво. Боевики ВСУ здесь скрылись в лесном массиве, надеясь атаковать российские войска из засады. Они разделились на несколько отрядов и попытались зайти в тыл ВС РФ. Однако отсутствие связи между подразделениями не позволило координировать действия, что и привело к обстрелу своих же националистов.

Напомним, что в настоящий момент ВС РФ контролируют трассу Лисичанск-Золотое, которую боевики ВСУ использовали для снабжения, медленно, но уверенно вытесняют националистические подразделения из Северодонецка, а также с окраин Святогорска в северной части ДНР