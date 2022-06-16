При попытке провести контратаку Киев потерял целый танковый батальон, в которых входило не менее 30 боевых машин Т-72М1, полученных ВСУ от Польши. Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что это более 12 процентов от всего количества таких танков, передает портал Avia.Pro.

Аналитик напомнил, что Варшава передала на Украину 200 боевых машин, однако все они будут ликвидированы примерно к июлю. Эти танки уничтожаются достаточно активно – часть их сгорела в Киеве на ремонтном предприятии, по которому был нанесен высокоточный ракетный удар, еще часть российские военные истребили в боях.

По словам Евсеева, на примере танков можно легко оценить эффективность западных поставок на Украину. Экипажи боевых машин, фактически не имеющие опыта, не умеют обращаться с техникой, из-за чего она быстро уничтожается. Если всего в одном бою Киев потерял 30 танков, это говорит о низком качестве подготовки специалистов.