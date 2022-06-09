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На Украине замечен истребитель МиГ-29, который раньше использовался летчиками пилотажной группы «Украинские соколы». Этот самолет долго был неисправен, однако поставки запасных частей с Запада позволили его восстановить.

Несмотря на то, что группа пилотов, демонстрировавшая до 2001 года эффектные «акробатические приемы» на истребителях, давно расформирована, самолет МиГ-29 все же получил старую ливрею.

Западные СМИ пишут, что после восстановления самолет будет использован в боевых действиях. Он оснащен ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности Р-73 и Р-27 соответственно.

Стоит напомнить, что в 2014 году Киев уже использовал ливрею «Украинских соколов» для одного из истребителей. Поэтому попытка возродить звено высшего пилотажа предпринимается не в первый раз.

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