Российские ВС успешно уничтожают артиллерийские орудия ВСУ. Поэтому чтобы компенсировать потери, военнослужащим выдали печально известные дефектные минометы «Молот», рассказал портал Avia.Pro.

Эти орудия используются в украинской армии в 2018 году. Они считаются отечественным видом вооружения, поэтому Киев громогласно заявлял о создании столь уникального оружия. Однако с начала использования было зафиксировано 9 случаев самоподрыва «Молотов», которые унесли жизни 13 бойцов. Кроме того, 30 солдат получили ранения разной степени тяжести из-за того, что минометы просто взрывались сами по себе.

В 2020 году была проведена модернизация орудий, которая, впрочем, не помогла устранить дефекты. Поэтому сейчас боевики ВСУ заряжают минометы для стрельбы и стараются отбежать от них как можно дальше, прячась в ближайших кустах или окопах. Только так можно избежать ранений или даже гибели после выстрела.