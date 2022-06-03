Для подразделений ВСУ на Донбассе жизненно важно восстановить контроль над трассой Артемовск-Лисичанск, поэтому они намереваются предпринять отчаянную попытку контрнаступления. Портал «Военное обозрение» сообщает, что эта дорога использовалась для снабжения боевиков оружием, боеприпасами, топливом и провизией.

По словам экспертов, шансы на успех ВСУ минимальны, но у противника нет другого выхода. Сейчас он концентрирует крупные силы в Бахмуте (до «декоммунизации» – Артемовск), чтобы попытаться подавить российские силы. Сообщается, что в контрнаступлении будут задействованы американские гаубицы M777 и 70 единиц бронетехники.

Однако эксперты уверены, что планы ВСУ будут сорваны. Все дело в том, что в подразделениях противника в Бахмуте в основном собраны резервисты да бойцы территориальной обороны, не имеющие опыта боевых действий. Они вряд ли сумеют вернуть контроль над трассой и восстановить снабжение.