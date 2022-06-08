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Российские военные в Сирии начали стремительно укреплять свои позиции рядом с населенными пунктами Айн-Исса, Тель-Рифат, Манбижа и Кобани. Представители Турции и Сирийской национальной армии уже выразили недовольство такими действиями РФ, сообщил портал Avia.Pro.

Они уже заявили, что размещение дополнительных сил ВС РФ всего в 40 километрах от турецких границ осуществляется для препятствования проведению Турцией своей спецоперации на севере Сирии.

Пресс-секретарь СНА Юсуф Хаммуд отметил, что активность российских военных не может не возмущать Анкару и представителей национальной армии. ВС РФ начали проводить частые разведывательные вылеты над Тель-Рифатом, а также перебросили в регион дополнительные силы, из-за которых турецкая операция может быть сорвана.

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