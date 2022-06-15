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В видеохронике, размещенной в Twitter-аккаунте Национальной гвардии США, вместо американских танков показали боевые машины нацистов Третьего рейха. На это обратили внимание подписчики.

Ролик, посвященный одному из неофициальных праздников ВС США, показывает черно-белую документальную хронику, а также военнослужащих американской армии в разные годы. Также в нем появляется боевая техника. На 10 секунде, прямо перед появлением современных танков «Абрамс», в кадре появляются нацистские боевые машины.

Скорее всего, этот эпизод был взят из фотобанка Shutterstock, где сообщается, что танки принадлежат 21-й дивизии вермахта.

«А зачем вы использовали кадры немецких танков прямо перед Абрамсом?», – прокомментировал видеохронику один из подписчиков аккаунта, заметивший грубую оплошность автора.

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