В видеохронике, размещенной в Twitter-аккаунте Национальной гвардии США, вместо американских танков показали боевые машины нацистов Третьего рейха. На это обратили внимание подписчики.

Ролик, посвященный одному из неофициальных праздников ВС США, показывает черно-белую документальную хронику, а также военнослужащих американской армии в разные годы. Также в нем появляется боевая техника. На 10 секунде, прямо перед появлением современных танков «Абрамс», в кадре появляются нацистские боевые машины.

Скорее всего, этот эпизод был взят из фотобанка Shutterstock, где сообщается, что танки принадлежат 21-й дивизии вермахта.