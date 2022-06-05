Группировка «Отважных», которая продолжает уверенно продвигаться к Славянску, захватила «Бандеру», пишет издание «Русская весна». Авторы отмечают, что речь идет об именном номерном знаке для авто.

Они представили фотографию, на которой, помимо номера с надписью «Бандера», изображены другие трофеи. Среди них – флаг черно-красного цвета, который использовали фашистские коллаборационисты.

Кроме нацистского барахла, на захваченном «Отважными» опорном пункте находился противотанковый ракетный комплекс «Стугна» украинского производства и полный комплект боеприпасов к нему. Несмотря на то, что танков в распоряжении Киева осталось очень мало, этот ПТРК поможет союзным силам в борьбе против националистических сил.