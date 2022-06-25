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В ночь на субботу российские ВС провели интенсивные ракетные атаки на объекты военной инфраструктуры Украины, рассказал портал «Русская весна». Отмечается, что под удар попали сразу несколько регионов.

Так, власти Житомира заявляют о поражении военных объектов вокруг города и вспыхнувших после взрывов пожарах. В Черниговской области более 10 ракет угодили по учебному центру «Десна», что привело к множественным разрушениям.

Также пожары вспыхнули во Львовской области. По словам местных властей, удары пришлись по Яворовскому полигону.

О взрывах рассказывают также жители Киева и Харькова. Они выкладывают в сеть видеозаписи и фото, на которых видны клубы дыма и вздымающееся в небеса пламя.

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