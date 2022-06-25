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Группировка войск ВС РФ «Отважные» несколько дней назад захлопнули котел вокруг населенных пунктов Золотое и Горское на территории ЛНР и сейчас занимаются зачисткой городов от боевиков ВСУ.

Портал «Русская весна» рассказал, что среди множества пленных, которые сложили оружие после попадания в котел, оказались и рьяные националисты из батальона «Берлинго».

Это подразделение было направлено в населенный пункт Мирная Долина с конкретной целью – подстегивать части ВСУ, не давать им сдаваться в плен либо разбегаться с поля боя. Фактически, это заградительный отряд, призванный уничтожать всех, кто отказывается участвовать в боях.

Однако «Берлинго» не повезло, так как большая часть заградотряда была уничтожена сразу после переброски в Мирную Долину. Батальон попал под удар российской артиллерии, а оставшиеся нацисты сложили оружие и теперь рассказывают о своей деятельности ВС РФ.

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