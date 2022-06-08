Портал «Военное обозрение» рассказал об уничтожении российскими военными пограничного пункта ВСУ в Сумской области, с которого велись обстрелы приграничных территории России.

Авторы публикации отметили, что речь идет предположительно о зданиях Госпогранслужбы Украины в населенном пункте Бачевск. Один из его корпусов ранее активно использовался для размещения приезжающих на Украину мигрантов, однако с началом спецоперации ВС РФ был переоборудован для военных целей.

Именно с этого объекта ВСУ наносили удары по Брянской и Курской областям. Однако сейчас он полностью уничтожен после удара, нанесенного высокоточными ракетами.

Напомним, что с российской стороны в этом же районе располагается пограничный пункт Троебортное, который находится в Брянской области.