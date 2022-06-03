читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Реактивная и ствольная артиллерия ВС РФ дает возможность эффективно прорывать оборону и успешно продвигаться по направлению к Славянску, рассказал портал «Русская весна».

Он опубликовал видеозапись одного из боев, в котором группировка «Отважных» атаковала позиции ВСУ в Лиманском районе и сумела пробить огромную брешь в обороне.

Со ссылкой на военные источники авторы публикации отмечают, что продвигаться вперед российской армии помогает не только артиллерия, но и слаженные профессиональные действия каждого подразделения. Благодаря этому ВС РФ уверенно продвигаются к Славянску, который украинские боевики превратили в крепость.

Напомним, что сейчас боевые действия продолжаются и в ЛНР, где российские военные устанавливают контроль над Северодонецком.

Вам может понравиться

FAZ: нефтяное эмбарго против России оказалось с “дырами”

Ограничение на импорт нефти из России, которое ввели страны Европы, будет работать не слишком эффективно. Новый пакет санкций оказался с “дырами”. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Шестой

Руденко сообщил о нанесении ракетного удара по Бескидскому тоннелю на Украине

Специальный военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что российские войска нанесли ракетный удар по одному из самых крупных тоннелей на Украине. По нему Запад доставлял

Комбат Авидзба предположил, что Авдеевский завод может превратиться во вторую “Азовсталь”

Союзные силы больше не намерены дожидаться, пока украинские боевики сдадутся в плен. Если на коксохимическом заводе в Авдеевке они попытаются устроить вторую «Азовсталь», то там и останутся без какой либо
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |