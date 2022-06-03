Реактивная и ствольная артиллерия ВС РФ дает возможность эффективно прорывать оборону и успешно продвигаться по направлению к Славянску, рассказал портал «Русская весна».

Он опубликовал видеозапись одного из боев, в котором группировка «Отважных» атаковала позиции ВСУ в Лиманском районе и сумела пробить огромную брешь в обороне.

Со ссылкой на военные источники авторы публикации отмечают, что продвигаться вперед российской армии помогает не только артиллерия, но и слаженные профессиональные действия каждого подразделения. Благодаря этому ВС РФ уверенно продвигаются к Славянску, который украинские боевики превратили в крепость.

Напомним, что сейчас боевые действия продолжаются и в ЛНР, где российские военные устанавливают контроль над Северодонецком.