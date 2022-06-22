Удар по расположению зенитно-ракетной бригады, которая дислоцируется в Одессе, нанесенный в минувший понедельник, позволил ликвидировать сразу четырех офицеров ВСУ, сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на оперативное командование «Юг».

Отмечается, что лейтенант Андрей Басюков, старший лейтенант Никита Гапич, капитан Алексей Губин и подполковник Сергей Мазин – выходцы из Киевской и Харьковской областей. Все они были ликвидированы ударом высокоточных сверхзвуковых ракет «Оникс» по зенитно-ракетной бригаде ВСУ.

Сайт NVL отмечает, что подробная информация от командования «Юг» пока не поступала.

В ходе спецоперации на Украине российские ВС намереваются полностью освободить Донбасс, а также достичь демилитаризации и денацификации страны. Для этого регулярно наносятся удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ и транспортным артериям, по которым Запад отправляет Киеву оружие и боеприпасы.