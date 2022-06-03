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Так называемый выступ, расположенный к юго-западу от Попасной и находящийся под полным контролем союзных сил РФ и ЛНР, постепенно увеличивается благодаря успешному наступлению, пишет портал «Военное обозрение».

Авторы сообщают, что за минувшие сутки российские военные взяли под контроь еще около 50 квадратных километров в непосредственной близости от заказника Врубовский, а также увеличили «выступ в северной его части по линии Николаевка-Камышеваха.

Кроме того, ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ немного севернее населенного пункта Нырково, рядом с железнодорожной веткой. Это позволило ускорить продвижение к Лисичанску и еще больше увеличить контролируемую союзными силами зону.

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