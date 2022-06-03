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Российские ВС сразу после угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана начать спецоперацию в Сирии начали переброску своих ЗРПК «Панцирь-С1» на авиабазу в Камышлы.

Портал «Русская весна» напомнил, что эти зенитно-ракетно-пушечные комплексы неоднократно использовались российскими военными в Сирии и хорошо себя зарекомендовали. Они обеспечивают надежную защиту не только от самолетов, вертолетов и ракет, но и от беспилотных аппаратов, которые активно применяет Турция. По достоинству оценивают “Панцири” и западные эксперты,считающие их одними из лучших средств ПВО в мире.

Анкара намерена провести специальную операцию в северной части Сирии, чтобы создать зону безопасности у своих границ протяженностью в 30 километров. Так она планирует защитить себя от террористических атак.

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