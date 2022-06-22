В ночь на 22 июня ВС РФ нанесли очередные удары по объектам военной инфраструктуры в Харькове. Для это цели использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», сообщает портал «Русская весна».

На сайте также появилось видео, на кадрах которого запечатлены пуски не менее 5 ракет. Фотографии и видеоролики взрывов опубликовали в социальных сетях и мессенджерах также жители Харькова.

Напомним, на Украине продолжается военная спецоперация ВС РФ, призванная прекратить геноцид жителей Донбасса и направленная на демилитаризацию соседней страны. Ракетные удары наносятся исключительно по военным целям, не причиняя вреда мирному населению. Боевые действия в основном проходят на территориях Донецкой и Луганской народных республик.