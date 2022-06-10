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Трусливо сбежавший из Северодонецка полковник украинской Службы безопасности Сергей Самошенко бросил у себя на квартире важную документацию СБУ и весьма интересные видеозаписи.

Сообщается, что квартира полковника была служебной, причем хранил он дома множество секретных оперативных материалов и важных приказов, относящихся к деятельности националистических формирований ВСУ. Все это будет тщательно изучаться специалистами.

Кроме того, в жилище полковника обнаружена флешка с видеозаписью, на которой Самошенко хвастал своему семейству новыми погонами и, соответственно, новым званием. Офицер был настолько пьян, что члены семьи были вынуждены укладывать его спать и раздевать.

Каково же было их удивление, когда под форменными брюками у новоявленного полковника обнаружились женские чулки и стринги.

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