Трусливо сбежавший из Северодонецка полковник украинской Службы безопасности Сергей Самошенко бросил у себя на квартире важную документацию СБУ и весьма интересные видеозаписи.

Сообщается, что квартира полковника была служебной, причем хранил он дома множество секретных оперативных материалов и важных приказов, относящихся к деятельности националистических формирований ВСУ. Все это будет тщательно изучаться специалистами.

Кроме того, в жилище полковника обнаружена флешка с видеозаписью, на которой Самошенко хвастал своему семейству новыми погонами и, соответственно, новым званием. Офицер был настолько пьян, что члены семьи были вынуждены укладывать его спать и раздевать.

Каково же было их удивление, когда под форменными брюками у новоявленного полковника обнаружились женские чулки и стринги.