Объекты военной инфраструктуры ВСУ в Николаеве подверглись мощным ракетным ударам. Губернатор южного региона Виталий Ким заявил о семи боезарядах, которые поразили сразу несколько целей, сообщает портал «Русская весна».

В местных телеграм-каналах появляются фото и видео огромных столбов дыма, взметнувшихся ввысь сразу после атаки. Точные места не указываются, так как киевские власти категорически запретили делать это до появления официальной информации.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ. Помимо Донбасса, где происходят основные события, российские войска проводят операции и на других направлениях. Николаев является одним из наиболее важных, так как он открывает возможность установить контроль над Одессой и прорубить сухопутный коридор в Приднестровье.