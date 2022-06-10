Ближе к утру 10 июня в Днепропетровске прогремели мощные взрывы, которые стали причиной сильного пожара. Портал «Русская весна», что ВС РФ нанесли ракетный удар по очередному объекту военной инфраструктуры.

Взрыв прозвучал около 3:40 по Московскому времени. Сразу же за ним началась целая серия новых взрывов, вызванных детонацией боеприпасов на упомянутом выше объекте.

В Сети появились фотографии и видео от местных жителей, на которых видно серьезное возгорание и клубы черного дыма на правом берегу Днепра. Украинская сторона пишет также о работе ПВО и падении обломков ракеты, однако вряд ли это могло спровоцировать столь сильный пожар. Реальность такова, что ВС РФ установили очередную точку, которую ВСУ задействовали для хранения боеприпасов и нанесли высокоточный удар, спровоцировавший их детонацию. Впрочем, стоит дождаться официальной информации от Минобороны России.