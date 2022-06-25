Российские ВС в ночь на 25 июня нанесли массированные ракетные удары по Днепропетровской и Николаевской областям Украины. Сообщается, что поражены очередные объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Сразу семь высокоточных ракет использовано для удара по Николаеву, рассказывают местные жители. Они активно публикуют видео и фото пожаров, вспыхнувших на месте попадания боезарядов.

В Днепропетровской области также успешно поражена военная цель. Об этом пишут в социальных сетях и мессенджерах жители Зеленодольска, куда и пришелся удар.

Ранее также сообщалось о ракетных ударах по Житомиру и Киеву, Черниговской и Харьковской областям. Некоторые украинские политики заявляют, что такая массированная атака минувшей ночью была призвана отвлечь ВСУ от переброски новых сил на Донбасс.