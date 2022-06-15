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ВС РФ в рамках демилитаризации Украины нанесли мощные ракетные удары по Тернопольской и Львовской областям. Также военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают о как минимум одном попадании ракеты по объекту военной инфраструктуры Хмельницкой области.

Жители этих регионов в мессенджерах и социальных сетях публиковали видеозаписи и фото ракетных ударов и мощных взрывов, сопровождающихся пожарами.

Так, известно об атаках на Кременецкий район Тернопольской области, а также на Золочивский район Львовской области. Какие именно объекты были поражены, пока не сообщается.

Напомним, что ВС РФ атакуют исключительно военную инфраструктуру ВСУ, а также объекты, используемые для хранения западного вооружения и боеприпасов либо размещения иностранных наемников.

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