Украинские боевики не могут оставить привычку размещать свои опорные и командные пункты на объектах социальной инфраструктуры. Однако для ВС РФ это уже не является тайной, так как разведка выявляет подобные действия, что позволяет легко уничтожать противника, рассказал портал “Русская весна”.

Так, очередной опорный пункт был уничтожен в городе Артемовск. Он, по обыкновению ВСУ, размещался в одной из школ населенного пункта. Ракетный удар позволил практически полностью разрушить здание. И хотя информации о погибших боевиках пока не поступало, совершенно точно можно говорить о ликвидации спрятавшихся в общеобразовательном учреждении националистов.

Напомним, что Киев регулярно использует мирное население в качестве заложников, а также оборудует огневые позиции не только в школах, но еще и в больницах и детских садах.