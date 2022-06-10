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Редкие вылазки президента Украины Зеленского из киевского бункера и его полеты по Украине вполне могут отслеживаться российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом рассказал специалисты в области зенитно-ракетных комплексов, который пожелал остаться неизвестным.

Он напомнил, что Зеленский недавно совершил вылеты в Запорожскую, Харьковскую и Луганскую области, желая показать, что он раз в три месяца не боится покинуть бункер и посетить передовую. Российская разведка отлично знала об этом его вояже, а полет президентского вертолета отслеживался радиолокационной станцией «Контейнер».

Подобная РЛС активно используется в Сирии. Она способна осуществлять контроль воздушного пространства в радиусе 3 000 километров, что позволяет обнаруживать любые летательные аппараты. Так, в той же САР «Контейнер» обнаружил крылатые ракеты, которые были выпущены по сирийским объектам американскими войсками.

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