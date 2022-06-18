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Минувшей ночью жители Харькова слышали как минимум семь мощных взрывов, которые сопровождались сильным возгоранием. Они стали результатом ударов по очередным объектам военной инфраструктуры ВСУ, сообщил портал «Русская весна».

Для поражения целей в Харьковской области российские ВС использовали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые дислоцируются под Белгородом. Портал разместил видеозаписи с моментами поражения целей.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ, направленная на прекращение геноцида жителей Донбасса, а также на демилитаризацию и денацификацию страны. В настоящий момент основные события происходят на территориях ЛНР и ДНР, где союзные силы успешно продвигаются к Лисичанску, Краматорску и Славянску.

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