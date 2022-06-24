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Абсолютно бессмысленный в военном плане удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» создаст Украине серьезные проблемы. В результате разрушения конструкций в море попали вредные и даже опасные для экологии вещества, которые отнесет к украинским берегам, рассказал эксперт Института биологии южных морей РАН Сергей Алемов.

Он пояснил, что вероятность загрязнения побережья Крыма минимальна, так как течения будут нести вредные вещества к Украине. Также существуют серьезные риски и для Болгарии с Румынией, приводит слова эксперта ТАСС.

Алемов отметил, что сейчас в продолжающемся пожаре горит метан, что не так опасно. Однако на платформах находились горюче-смазочные материалы, запасы топлива, которые разом хлынули в морские воды. Они представляют опасность для экологической обстановки у берегов Украины.

Напомним, что ранее сенатор СовФеда Сергей Цеков заявил, что атакой на буровые платформы Украина в очередной раз продемонстрировала «недалекость ума», а также показала, как на самом деле относится к жителям Крыма, за которых якобы сильно переживает с 2014 года.

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