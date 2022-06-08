Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись воздушного боя между украинским вертолетом Ми-14, на борту которого находился заместитель командующего ВМСУ по авиации Игорь Бедзай, и российским истребителем Су-30.

Краткосрочное сражение произошло в Одесской области, неподалеку от острова Змеиный. Пилот украинского вертолета предпринимал все возможные меры, чтобы не подставиться под удар самолета, снижался до минимальной высоты, однако это ему не помогло.

В результате истребитель нанес удар из авиационной пушки, что привело к уничтожению винтокрылой машины. Из-за критических повреждений вертолет рухнул в воды Черного моря.

При этом эксперты уточняют, что сперва винтокрылая машина попыталась высадить десант на остров Змеиный. А когда ей это не удалось, навстречу совершенно случайно вылетел российский истребитель.