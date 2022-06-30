Несмотря на изменение информационной повестки, пандемия коронавируса никуда не делась. Инфекция продолжает оставаться серьёзной проблемой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте заболеваемости ковидом (болезни, которую вызывает коронавирус) в 110 странах мира. Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на выступление руководителя ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, рост заболеваемости вызван “омикрон”-штаммом коронавируса, а точнее его вариантами BA.4 и BA.5. Они отличаются высокой заразностью, однако сам ковид, который они вызывают, протекает у большинства инфицированных в относительно лёгкой форме. Гебрейесус уточнил, что в свете роста заболеваемости говорить о завершении пандемии коронавируса нельзя. “Пандемия меняется”, – заключил Гебрейесус.

Между тем во многих странах уже сняты наиболее серьёзные коронавирусные ограничения. В частности, ношение масок и иных индивидуальных средств защиты органов дыхания в большом числе государств уже не является обязательным. Тем не менее врачи по всему миру продолжают настаивать на вакцинации и ревакцинации от коронавируса, называя эту процедуру самым эффективным способом снизить распространение инфекции.