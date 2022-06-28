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Более 3,4 тысяч случаев заражения обезьяньей оспой подтвердилось с начала 2022 года. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём информационном бюллетене. Он датируется 22 июня. По сравнению с публикацией предыдущего бюллетеня (от 17 июня) число заражений выросло более чем на 1,3 тысячи случаев.

Несмотря на высокие темпы распространения оспы обезьян, в ВОЗ пока не считают, что ситуацию можно назвать чрезвычайной. В объявлении пандемии этого заболевания сейчас нет причин, заявляют представители организации.

В данных ВОЗ также уточняется, что большинство случаев заражения обезьяньей оспой с начала года зафиксировано в европейском регионе. На страны Европы приходится 86% от всех подтверждённых случаев. Африка, для которой оспа обезьян является типичным заболеванием, с 2% расположилась на третьем месте. На втором – страны Америки. На их долю приходится 11% зафиксированных в этом году случаев инфицирования обезьяньей оспой.

Оспа обезьян, как правило, протекает в лёгкой форме. О летальных случаях во время вспышки заболевания в этом году, пока ничего не сообщалось. Заболевание в основном передаётся между людьми воздушно-капельным путём при длительном контакте.

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