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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обозначил, что Россия обменивает только тяжелораненых боевиков украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России организация).

При этом Володин подтвердил, что состоялся обмен боевиков «Азова» на российских военнослужащих. По всем националистам проводятся следственные мероприятия. Спикер добавил: «И только вот исключительно когда тяжелораненые или в случае, когда раненые дальше уже не могут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются».

Вячеслав Володин отметил, что информацию об обмене он получает из достоверных источников, которые принимают решение об обмене.

Между ДНР и Украиной уже состоялся обмен военнопленными по формуле «144 на 144». В Киеве сообщили о том, что были освобождены 95 участников обороны завода «Азовсталь», 43 из них являются военнослужащими батальона “Азов”.

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