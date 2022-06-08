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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейским политикам теперь придется объяснять своим гражданам, почему им пришлось терпеть “рост цен имени Байдена”. Пост на эту тему спикер опубликовал в своем Telegram-канале.

Володин отметил:”Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты. Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена”.

При этом он обвинил США в лицемерии. Белый дом постоянно громко заявляет о запрете на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Байден говорит о том, что “что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах”. Но официальные данные говорят об обратном.

Володин обратил внимание: “Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США”.

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