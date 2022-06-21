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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделала громкое заявление о том, что Киев готов воевать с Россией даже “с лопатами в руках”. Такое высказывание очень насмешило спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он заявил, что власти Киева воспринимают всю ситуацию как телевизионное шоу.

Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал: «Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины. Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наёмников, все вы в течение суток разбежитесь».

Кулеба заявил, что Украина продолжит вести боевые действия даже в лопатами в руках, если Запад решит полностью свернуть поставки вооружения.

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