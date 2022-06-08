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До шести окладов предложил автоконцерн Volkswagen своим сотрудникам в Нижнем Новгороде, если их не будут сокращать, а уволят по собственному желанию. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”.

Уточняется, что речь идёт о 200 работниках Volkswagen, которые занимались сборкой автомобилей на предприятии группы ГАЗ. В случае, если сотрудники расторгнут трудовой договор по своей инициативе до 17 июня, им предлагают выплатить в виде компенсации сумму, равную шести их окладам, если до 29 июня – то только пяти. При этом за всеми сотрудниками до конца года сохранится медицинская страховка.

Автомобили на базе предприятия группы ГАЗ не выпускают с марта. Из-за нехватки импортных комплектующих и западных санкций. В Volkswagen считают, что в будущем производство вряд ли может быть возобновлено.

По мнению специалистов, так называемые программы добровольного ухода – распространённая практика. Работодатели предлагают сотрудникам те же компенсации, как и при сокращениях, однако при этом избегают многих обязательных формальностей.

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