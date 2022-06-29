Военный журналист Бунтаро Курои подготовил статью для издания Yahoo News Japan, в которой отметил, что японские политики и средства массовой информации не понимают Путина. По его мнению, большим заблуждением является мнение о том, что Россия хорошо относится к Японии.

Основой своего мнения он называет постоянные переговоры, касаемые территорий. Бунтаро Курои отметил: «Думаю, что изначально было неправильно думать в пользу Японии. Российская сторона стремилась склонить на свою сторону правительство нашей страны, поэтому не делала однозначных заявлений. Они не говорили: «мы вернем острова», а заигрывали с нами: «давайте приступим к переговорам о заключении мирного договора», чтобы дать Японии надежду».

Япония сама решила воспринять слова российских властей так, как им удобно. Даже спецоперация России на Украине не смогла изменить планы Японии на острова. У Токио остается большой враг в лице Китая, поэтому с российской стороной окончательно портить отношения Япония не хочет.