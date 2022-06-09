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Вопрос полного освобождения Донбасса будет закрыт к сентябрю, уверен военный историк Юрий Кнутов. Он проанализировал текущую ситуацию на Украине и сделал свой прогноз по срокам завершения спецоперации ВС РФ.

По словам аналитика, сейчас даже киевские и европейские политики отлично понимают, что российские войска захватили инициативу в боях за Донбасс. Они практически полностью освободили Северодонецк и в настоящий момент перемалывают подразделения противника на Лисичанском направлении.

Именно Лисичанск остается последней крепостью ВСУ на территории Луганской народной республики. Боевики занимают господствующие высоты, поэтому имеет небольшое преимущество. Но превосходство в воздухе и мощная артиллерия в конечном итоге сделают свое дело.

После освобождения ЛНР союзные силы продолжат освобождение Донбасса. Этот процесс, по мнению аналитика, займет от 4-5 недель до 2 месяцев. То есть, максимум в сентябре все цели второго этапа спецоперации будут достигнуты.

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